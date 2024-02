Mo | Usa | ' distrutti 7 missili Houthi puntati sul Mar Rosso'

Usa, distrutti oltre 25 siti di lancio e 20 missili Houthi - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Washington, 24 feb. (Adnkronos) - L'esercito degli Stati Uniti afferma di aver distrutto setteda crociera antinave che il gruppo ribelledello Yemen intendeva lanciare contro obiettivi nel Mar. "Le forze del Centcom hanno identificato questinelle aree dello Yemen controllate daglie hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della marina americana nella regione", ha spiegato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post su X. “Queste azioni proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili”, ha aggiunto.