Il piano di Netanyahu per il dopoguerra. No dell'Anp. Il capo della Cia a Parigi per i negoziati - Ministero della Salute di Gaza: "29.606 le vittime dall'inizio della guerra"

Mo: Idf, 'intensi combattimenti in corso a Khan Younis' (Di sabato 24 febbraio 2024) Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Sono in corso intensi combattimenti a Khan Younis. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che nel corso di raid sono stati uccisi molti operativi di Hamas grazie ai militari della 7a Brigata corazzata, ma anche per mezzo di attacchi con aerei e carri armati. I militanti dell'organizzazione palestinese, afferma l'esercito israeliano, sono stati neutralizzati in una vasta operazione nel quartiere Zeitoun di Gaza City. A Zeitoun, afferma l'Idf, la 401a Brigata Corazzata, utilizzando un drone, ha avvistato una cellula di Hamas che pianificava di lanciare missili anticarro. Le truppe hanno rapidamente ordinato un attacco aereo. Sono state inoltre localizzate molte armi di Hamas, insieme a documenti. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di sabato 24 febbraio 2024) Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Sono in. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che neldi raid sono stati uccisi molti operativi di Hamas grazie ai militari della 7a Brigata corazzata, ma anche per mezzo di attacchi con aerei e carri armati. I militanti dell'organizzazione palestinese, afferma l'esercito israeliano, sono stati neutralizzati in una vasta operazione nel quartiere Zeitoun di Gaza City. A Zeitoun, afferma l'Idf, la 401a Brigata Corazzata, utilizzando un drone, ha avvistato una cellula di Hamas che pianificava di lanciare missili anticarro. Le truppe hanno rapidamente ordinato un attacco aereo. Sono state inoltre localizzate molte armi di Hamas, insieme a documenti.

