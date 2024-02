Mo: allarmi nel nord di Israele per sospetto arrivo droni dal Libano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) – Le sirene che avvertono di una sospetta infiltrazione dihanno suonato nell’Alta Galilea, neldi, vicino al confine con il. Glisono attivati, tra le altre, anche nelle comunità in gran parte evacuate di Dishon, Dalton, Iftach, Malkia, Alma, Rehaniya e Ramot Naftali e arrivano poche ore dopo che le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito durante la notte diverse postazioni di Hezbollah. L'articolo CalcioWeb.

Sono stati pubblicati i nuovi contagi Covid -19. I contagi della terza settimana di dicembre 2023 (14-20/12) sono 60.440, il 7,2% in più rispetto alla ... (ilgiornaleditalia)

Ben 294 società quotate in Gran Bretagna hanno lanciato profit warning nel 2023 - Secondo EY e Parthenon, il 18,2% delle società quotate ha profitti in caduta (ilsole24ore)

Mo: allarmi nel nord di Israele per sospetto arrivo droni dal Libano: Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) – Le sirene che avvertono di una sospetta infiltrazione di droni hanno suonato nell’Alta Galilea, nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Gli allarmi sono a ... ilsannioquotidiano

La Corte dei Conti del Lazio: "Nel 2023 danni erariali per oltre 36 milioni di euro": Oltre 36 milioni di euro di danni erariali e allarme corruzione, un "male ancora endemico della pubblica amministrazione", ma giudizi pendenti in calo. Ecco in sintesi l'attività della magistratura ... romatoday

Ospedale Ruggi, l’allarme della Fp Cgil: “C’è carenza di operatori socio sanitari”: Stampa“La Fp Cgil Salerno intende segnalare la carenza di unità nel profilo di operatore socio sanitario nelle diverse Unità operative e servizi dell’Azienda ospedaliera, acuita con il pensionamento d ... salernonotizie