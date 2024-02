Mirko e Perla sono tornati insieme per business? Lui replica alle critiche e svela cosa gli ha fatto cambiare idea

Mirko Brunetti: “Quando ho lasciato la Casa mi sono sentito come al falò, ma stavolta torno da Perla”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’ex gieffinoBrunetti è stato ospite, oggi, della trasmissione Verissimo per una nuova intervista. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la sua storia conVatiero ed il loro ritorno di fiamma avvenuto proprio durante il Grande Fratello. I pochi giorni trascorsi nella Casaserviti al giovane a comprendere fino in fondo i suoi sentimenti per la ragazza.Brunetti ospite di Verissimo: le parole sue Greta Il rientro nella Casa del Grande Fratello perBrunetti è stato fondamentale, in quanto gli ha permesso di comprendere fino in fondo i suoi sentimenti perVatiero. Maserviti a chiarire definitivamente tutte le sue ombre? A Verissimo ha raccontato: Ho trovato alcune, non tutte, delle risposte che stavo ...