Mirko Brunetti a Verissimo | “Con Perla Vatiero? Non torneremo a convivere”

Verissimo: Mirko Brunetti e l'amore per Perla, Serena Grandi fa rivelazioni a Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 febbraio 2024)oggi è stato (di nuovo) ospite ada Silvia Toffanin, per la prima volta di nuovo fidanzato con. I due sono tornati ufficialmente insieme anche se al momento si vivranno a distanza dato che lei è ancora dentro la casa del Grande Fratello. “Come mi sento? Mi sento libero, più tranquillo e meno teso. In casa ho trovato alcune risposte che stavo cercando, mi sono preso i miei tempi. Sono contento. Inizialmente mi ero distaccato da entrambe per rimettere me al primo posto e capire quello che avevo dentro. Questi due mesi mi sono serviti”. E ancora: “La relazione conera diventata tossica, lei non riusciva più a stare lontano dalla sua famiglia. Con Greta è stato un riconoscersi nelle proprie storie, ci siamo aiutati molto e voluti molto bene. ...