Minozzi guida le sfide dell'innovazione: "Design e 4D, la ceramica è materiale vivo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Guai a chiamarla piastrella. È un termine troppo riduttivo "che non identifica più" il lavoro di uno dei più importanti gruppi che opera nel distretto dellada oltre sessant’anni. "Lanon è un prodotto finale, è, per noi è materia prima". L’audacia non manca certo a Federica, Ceo di IrisGroup, con sei stabilimenti tra le province di Modena e Reggio Emilia e due siti produttivi in Germania e negli Stati Uniti. "Abbiamo adottato una visione a lungo termine – spiega – incentrata sui nostri valori fondanti, per poter affrontaree opportunità con la determinazione che da sempre ci contraddistingue e continuare a promuovere la straordinaria bellezza sostenibile che lapuò offrire al mondo". ...