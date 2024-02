Milano | violenza su una ventenne fuori da una discoteca | arrestato l’aggressore

Cinisello Balsamo. Violenza sulle donne. Diana De Marchi - Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro - Politiche Sociali - Pari opportunità - Città metropolitana di Milano : "Progetto importantissimo - iniziativa di grande valore” “Occorre far capire che esiste una rete in grado di sostenere la persona che si trova in difficoltà. Abbiamo parlato del Numero 1522 in un luogo che è ... (ilgiornaleditalia)

Cinisello Balsamo. Violenza sulle donne. Diana De Marchi - Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro - Politiche Sociali - Pari opportunità - Città metropolitana di Milano : "Progetto importantissimo - iniziativa di grande valore” “Occorre far capire che esiste una rete in grado di sostenere la persona che si trova in difficoltà. Abbiamo parlato del Numero 1522 in un luogo che è ... (ilgiornaleditalia)