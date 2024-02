Milano | un egiziano stupra una studentessa americana De Corato | “Le ragazze sono terrorizzate”

Orrore a Milano: studentessa americana violentata in un parcheggio da un egiziano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ancora violenza a. Unadi 20 anni che si trova in Italia per l’ Erasmus è statata all’interno del parcheggio di un supermercato Aldi, in via Valtellina. Il colpevole è un suo coetaneo italiano di origini egiziane, colto in flagranza di reato da alcuni passanti che hanno sentito le urla della ragazza aggredita. E’ solo l’ultimo caso di una lunga serie di aggressioni a sfondo sessuale nel capoluogo lombardo. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, la ragazza e il suo aggressore si erano conosciuti in serata all’interno della discoteca Alcatraz. Avevano bevuto qualche drink insieme, riporta il Corriere Adriatico.usciti dal locale e, nel parcheggio del supermercato poco distante, è accaduta la violenza. La ventenneè ...