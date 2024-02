Milano-Meda | tratto chiuso per cinque notti

La Milano-Meda chiude in un tratto per 5 notti al traffico

(Di sabato 24 febbraio 2024) La "" resterà chiusa di notte, dal 26 febbraio al 1° marzo, nelcormanese, in entrambe le direzioni: per gli automobilisti sono state predisposte le uscite obbligatorie sia a Cormano sia al vicino svincolo multidirezionale di, con la segnaletica dei percorsi da seguire. Infatti, il transito sulle due careggiate, verso la metropoli e la Bassa Brianza, sarà interdetto dalle 22 alle 5 della mattina seguente nel settore dove la superstrada incrocia la A4, nella zona sud del territorio cormanese, per consentire i lavori di rimozione dei manufatti riguardanti il sovrastante cantiere autostradale. Quindi, dal punto di vista viabilistico, su Cormano saranno chiusi entrambi gli accessi di via Fermi e di via dei Giovi in direzione di; come non si potrà accedere agli ingressi ...