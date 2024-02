Milano Fashion Week | Il nuovo animalier di Roberto Cavalli e il viaggio di Genny nella femminilità

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per questa nuova collezione autunnalemette da parte le solite stampeche caratterizzano il marchio per dare il benvenuto a una nuova fantasia, battezzata dalla maison stessa come Marbleous, l’unione tra Marble e Marvelous. La nuova collezione - firmata da Fausto Puglisi - e mostrata allaesplora unmondo barocco, questa volta delineato dal marmo bianco e nero con venature oro. Sfilano piumini lunghi fino alla caviglia e abiti provocanti mentre si alternano trasparenze a outfit over, dando vita a una collezione moderna che riesce ad accontentare più stili.ci dà il benvenuto in un mondo magico caratterizzato da tonalità pastello e ...