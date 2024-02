Milano Fashion Week giorno 5 | il nuovo nero “purosangue” di Ferrari | Ermanno Scervino fa sfilare il doppio animo delle donne

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il quintodella settimana della moda diinizia con. Il marchio sinonimo di lusso e artigianalità made in Italy, guidato dal talento visionario di Rocco Iannone, per la collezione Autunno/Inverno 24-25 punta su tre elementi: corpo, energia e luce. La tensione tra l’anima tecnologica e innovativa die la couture si fondono in questa collezione dove il corpo è al centro. Iannone che ormai è alla sua sesta prova creativa perriprende là dove tutto era stato interrotto la stagione scorsa. Se la sfilata Primavera/Estate 24 che è stata presentata a settembre scorso si concludeva con un abito rosso fiammante, per questa sfilata è proprio il colore iconico del marchio ad aprire lo show. Gli abiti per Iannone non sono semplici capi da indossare, ma forze vestimentarie , ...