Milano-choc | studentessa violentata in un parcheggio | arrestato un italo-egiziano

Strattonata e picchiata al rientro dal lavoro: l'aggressione choc alla studentessa a Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Quella che doveva essere una tranquilla serata tra amici in discoteca, si è invece trasformata in un incubo per unaamericana,in unpoco distante il locale. La giovane, in Italia per partecipare a un programma di studio, aveva deciso di trascorrere qualche ora di svago nella nota discoteca Alcatraz di via Valtellina; qui ha conosciuto un altro studente, un 20enne italiano di origini egiziane, intrattenendosi insieme a lui per bere qualche drink. Usciti intorno alle 2.20 dal locale, il giovane avrebbe condotto la ragazza neldi un supermarket poco distante, dove di lì a poco si sarebbe consumata la violenza. Quanto stava accadendo non è però sfuggito ad alcuni passanti che hanno sentito le urla disperate della vittima, avvertendo subito i bodyguard della discoteca. In un ...

