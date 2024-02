Milan | troppi goal subiti? Pioli ha la soluzione…

Pioli ritrova Tomori e Kalulu: come cambia la difesa del Milan

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilincassama Stefanosi prepara al rientro in campo di Kalulu e Tomori: così si può risolvere il problema… E se vi dicessimo che il problema deipotrebbe essere presto risolto, ci credereste? Certo non abbiamo la sfera di cristallo, però, facciamo cronaca e riportiamo quello che succede al. Possiamo, quindi, dirvi che quello che sta accadendo aello è estremamente positivo. Sì, perché l’emergenza infortuni in difesa è finalmente giunta al termine. Dopo circa 3 mesi di assenza dal campo, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori hanno ripreso contatto con il prato verde del centro di allenamento rossonero. Nell’ultimo periodo la formazione di Stefanoha visto giocare la coppia Simon Kjaer e ...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' a Rennes si è vista la versione peggiore e quella migliore dell'attaccante del Milan , Rafa Leao (pianetamilan)

Il Milan sta subendo Troppi gol in questa stagione. Esiste una soluzione a questa difesa ? 'Tuttosport' ci prova e parla di un piano di Pioli (pianetamilan)

Gasperini, inutile pensare al pasticcio del calendario: Se fosse successo a qualcun altro, non oso immaginare le polemiche", spiega il tecnico nerazzurro. "In questo momento temo di più il Milan, abbiamo troppe partite di cartello davanti per spendere ... ansa

DIRETTA | Milan-Atalanta, la conferenza stampa di Pioli: seguila LIVE: Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima ... Serve però risolvere i problemi in difesa, troppi i gol subiti. Il sito ... calciomercato

Milan, Pioli sorride: rientrano Kalulu e Calabria. Tomori tornerà con la Lazio: Il tecnico avrà di nuovo a disposizione dei giocatori fondamentali per cercare di mettere la parola fine ad alcuni problemi che stanno colpendo la squadra ... ilmilanista