Milan | su Theo Hernandez irrompe il Bayern Monaco Rinnovo | ingaggio e il ‘consiglio’ del fratello | tutta la veritÃ |Primapagina

Dalla Germania: "Il Bayern Monaco vuole Theo Hernandez", i dettagli

(Di sabato 24 febbraio 2024) 2024-02-24 16:30:00 Fermi tutti! Non c’è solo Mike Maignan tra i giocatori delmaggiormente apprezzati da un club della statura internazionale delche, al netto delle difficoltà attraversate nelle ultime settimane, guarda già a come riprogrammare un futuro ambizioso, a partire dalla scelta di un successore sulla panchina che da luglio non sarà più di proprietà di Thomas Tuchel. Insieme al forte portiere francese, individuato come l’erede di Manuel Neuer e conteso da un altro colosso come il Paris Saint-Germain, la società tedesca è alle prese con le valutazioni su chi potrebbe dovrebbe prendere il posto di Alphonso Davies, sempre più orientato a lasciare la Germania in estate per accasarsi al Real Madrid. E una delle candidature più forti è quella di...