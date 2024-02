Milan | Samuel Chukwueze si deve svegliare | le parole di Pioli

Milan, faccia a faccia Chukwueze-Pioli: chance da titolare in arrivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. E ha pungolato… L’allenatore del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro l’Atalanta. I rossoneri affronteranno la Dea domani sera alle 20:45 a San Siro per la ventiseiesima giornata di campionato. Una sfida da zona Champions con entrambe le squadre che si daranno battaglia in campo., tra i tanti argomenti toccati nel corso della conferenza stampa. ha anche parlato di. Il tecnico rossonero ha voluto far recapitare un messaggio forte e chiaro all’indirizzo dell’esterno offensivo nigeriano ex Villarreal in vista del finale di ...