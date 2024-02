Milan | quanti goal subiti | i numeri parlano chiaro!

Ranking Mondiale per Club 2025: come funziona, le squadre qualificate e la situazione di Inter, Juventus, Milan, Napoli ...

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 febbraio 2024), idalla squadra di Stefano Pioli sono davvero troppo: ichiaro e serve un’inversione del trend… Il, fin dall’inizio della stagione sta convivendo con un problema che ha fatto sì che i rossoneri uscissero in maniera anticipata dalla corsa scudetto. Stiamo, ovviamente, parlando dei troppidalla squadra allenata da Stefano Pioli. Quest’ultimo è identificato come il primo responsabile di questa debolezza. In parte è vero, perché se la squadra incassa troppo vuol dire che l’allenatore mette in campo una formazione troppo sbilanciata. Grandi responsabilità vanno attribuite anche ai giocatori visto che ad andare in campo sono proprio loro. Probabilmente la lacuna non sta solamente nella difesa, ma anche nel ...