Milan Primavera, Zeroli: “Mi ispiro a Loftus-Cheek, Camarda mi ha sorpreso”

Segui con noi il LIVE del derby fra Milan e Inter, gara della 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale (pianetamilan)

L’Inter pareggia col risultato di 1-1 contro il Milan e resta in testa al Campionato Primavera 1. Su tutti si distingue Kamate , autore del gol. C’è un flop a ... (inter-news)

MONTERO: "Dispiace per la sconfitta ma non posso rimproverare niente ai ragazzi": Paolo Montero ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sconfitta della Primavera contro il Verona. Le sue dichiarazioni: "Dispiace molto per questa sconfitta ma i ragazzi si sono ...tuttojuve

Altro gol-perla per Camarda: questa volta a farne le spese è l’Inter: Francesco Camarda è stato protagonista di un'altra super prestazione nel match di oggi che il Milan Primavera ha giocato contro i cugini dell'Inter Primavera. Il risultato finale è stato di uno ad uno ...ilmilanista

Primavera, nel derby di Milano brillano le stelline Camarda e Kamate: Tra Milan e Inter finisce 1-1 con i due talenti in grande evidenza. I nerazzurri blindano il primo posto, i rossoneri restano aggrappati alla zona playoff ...gazzetta