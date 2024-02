Milan Primavera, Abate: "Orgoglioso di tutti, Simic ha giocato con qualità"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ignazio, tecnico del, ha parlato al termine del derby pareggiato in casa con l'Inter

L’Inter pareggia col risultato di 1-1 contro il Milan e resta in testa al Campionato Primavera 1. Su tutti si distingue Kamate , autore del gol. C’è un flop a ... (inter-news)

MONTERO: "Dispiace per la sconfitta ma non posso rimproverare niente ai ragazzi": Paolo Montero ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sconfitta della Primavera contro il Verona. Le sue dichiarazioni: "Dispiace molto per questa sconfitta ma i ragazzi si sono ...tuttojuve

Altro gol-perla per Camarda: questa volta a farne le spese è l’Inter: Francesco Camarda è stato protagonista di un'altra super prestazione nel match di oggi che il Milan Primavera ha giocato contro i cugini dell'Inter Primavera. Il risultato finale è stato di uno ad uno ...ilmilanista

Primavera, nel derby di Milano brillano le stelline Camarda e Kamate: Tra Milan e Inter finisce 1-1 con i due talenti in grande evidenza. I nerazzurri blindano il primo posto, i rossoneri restano aggrappati alla zona playoff ...gazzetta