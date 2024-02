Milan | la difesa è un disastro Boom di gol subiti | ma spunta una soluzione

Il Milan sta subendo Troppi gol in questa stagione. Esiste una soluzione a questa difesa ? 'Tuttosport' ci prova e parla di un piano di Pioli (pianetamilan)

Capello , ex allenatore del Milan, ha parlato delle partite delle italiane in Europa League. Il suo commento a 'La Gazzetta dello Sport". (pianetamilan)

Spunta un nuovo nome per la difesa del Milan. Interesse dei rossoneri per il centrale di proprietà dell’Anderlecht, Zeno Debast Il Calciomercato non dorme ... (dailymilan)