Milan | Jacobelli | “Ibrahimovic? Punto di riferimento | c’era bisogno di lui”

Jacobelli su Ibra: "Importante che in un grande club come il Milan ci sia una figura di riferimento...

Xavier Jacobelli , noto giornalista, ha scritto un lungo pezzo su Udinese-Milan e in particolare sui cori razzisti contro Mike Maignan (pianetamilan)

Xavier Jacobelli ha parlato del momento del Milan di Stefano Pioli e del lavoro dell'allenatore sempre messo in discussione. Le dichiarazioni (pianetamilan)

Europa League, date e orari degli ottavi di finale: ecco quando giocano Atalanta, Roma e Milan: Sono stati ufficializzati date e orari delle otto gare valide per gli ottavi di finale di Europa League. Eccoli nel dettaglio, con un focus speciale sulle tre italiane Atalanta, Roma e ... tuttojuve

Jacobelli shock: «Allegri non può competere con la schiacciasassi Inter, però…»: Xavier Jacobelli ha messo a confronto il momento vissuto dalla Juve con quello dell’Inter capolista, dando il proprio parere Jacobelli a Sky Sport 24 ha preso le difese di Allegri per il lavoro che st ... calcioblog

Atalanta: Bologna e Sporting a Lisbona in 48 ore non si possono affrontare, intervenga la Lega: L'anticipo dal 7 al 5 marzo della gara con i portoghesi rende impossibile per i bergamaschi affrontarli soltanto due giorni dopo lo spareggio Champions con i rossoblù. Un altro effetto perverso della ... tuttosport