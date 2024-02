Milan-Inter Primavera | 1-1 | tanto equilibrio | Raimondi super nel finale

LIVE Primavera, Milan-Inter 1-1: pareggio rossonero, gol di Camarda

(Di sabato 24 febbraio 2024), sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato1 è terminata con il punteggio di 1-1. Grande, conche salva i nerazzurri nelPARI ?, derby valido per la 23esima giornata del campionato1, è terminato sul punteggio di . Dopo un primo tempo chiuso in, nella ripresa riparte bene la squadra di Chivu che pressa alto e costruisce un’occasione da gol al 57? con Akisenmiro: la conclusione del trequartista finisce però alta sopra la traversa. Al 76? altra occasione per l’con Quieto che scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross: sul secondo palo colpisce ...

Gasperini, inutile pensare al pasticcio del calendario: Gian Piero Gasperini commenta così le 7 partite in tre settimane che dovrà giocare l'Atalanta, chiamata a recuperare con l'Inter mercoledì tre soli giorni dopo il Milan. "L'asimmetria del campionato ... ansa

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 75' Terzo cambio anche per il Milan: fuori Stalmach, al suo posto Malaspina: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 76' - Dalla bandierina va Quieto, Raveyre smanaccia mandando di nuovo in angolo: ma anche in questo caso i ... fcinternews

Cardinale tra partner arabi e questione stadio: “Al Milan per restare a lungo”: Ma come detto non rinuncerò al controllo del Milan. Per il resto sono totalmente pronto a costruire lo stadio da solo, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter”. Milan, Cardinale ... footballnews24