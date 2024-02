Milan-Inter Primavera 1-1 | il tabellino della partita della 23ª giornata del Campionato Primavera

Primavera 1 Tim - Milan-Inter 1-1: Camarda mette la firma sul derby! | LIVE News

(Di sabato 24 febbraio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la ventitreesimadel1 2023-2024. PARI ? Finisce 1-1 il derby fraed. Le retigara arrivano tutte nel primo tempo: allo splendido vantaggio firmato Kamate al 3? risponde la rete di Camarda al 36?. Nella ripresa regna l’equilibrio, con la prima parteseconda frazione in cui l’prova a trovare il vantaggio, senza successo, con Quieto ed Akinsenmiro. ...

Questa mattina è andata in scena il derby tra Milan e Inter, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2023-24 (pianetamilan)

