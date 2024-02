Milan | Gerry Cardinale | non sono uno sprovveduto E sulla Superlega…

Cardinale apre alla cessione del Milan? "Possibili azionisti dal Medio Oriente"

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 febbraio 2024), proprietario del, ha rilasciato una lunga intervista a Calcio E Finanza in cui è tornato a parlare della Superlega Una lunga intervista rilasciata da, proprietario dele numero uno di RedBird, ai microfoni di Calcio e Finanza. Il 56enne finanziere di New York ha affrontato vari argomenti e posto l’accento sull’obiettivo di rendere il club rossonero il numero uno. Poi il tema Serie A, conche ha invocato un sistema più forte in stile Premier League, in modo tale da colmare il gap con i club inglesi. Dichiarazioni interessanti quelle del proprietario delche è poi tornato a parlare del tanto discusso tema della Superlega.ha ben chiaro quale deve essere la direzione ...