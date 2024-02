Milan, Gabbia: “Rennes agrodolce. Su Kalulu e Tomori vi dico che …”

Primavera, nel derby di Milano brillano le stelline Camarda e Kamate: Tra Milan e Inter finisce 1-1 con i due talenti in grande evidenza. I nerazzurri blindano il primo posto, i rossoneri restano aggrappati alla zona playoff ...gazzetta

Milan – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale: La partita Milan - Atalanta di Domenica 25 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima di Serie A ...calciomagazine

Atalanta, Gasperini contro il calendario intasato: "Non è una cosa normale, ma il pasticcio è stato fatto con la Supercoppa": L'Atalanta è pronta al tour de force. Tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League la Dea nei prossimi undici giorni si gioca quattro sfide decisive per il proprio futuro, la prima delle quali in casa ...sportmediaset.mediaset