Milan | da Giroud a Pulisic | Pioli si affida ai veterani dell’Europa

Milan, fidati di loro: da Giroud a Pulisic, guidano gli assi di coppa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilha già la testa all’Europa League: Stefanopotrà contare sull’esperienza di giocatori come Oliviere ChristianEuropa League: è questo il vero obiettivo della stagione del. Sì, perché lo scudetto è sempre di più nella direzione dell’Inter. Il percorso in Champions League è stato interrotto nei giorni e in Coppa Italia, i quarti di finale con l’Atalanta hanno eliminato la squadra allenata da Stefano. Rimane, quindi, solamente la seconda competizione europea. I rossoneri, reduci dal passaggio del playoff contro il Rennes, vogliono provare ad arrivare fino in fondo per alzare il trofeo. Per farlo, però, ci sono degli ostacoli da superare, il primo si chiama Slavia Praga. Una squadra di tutto rispetto, ma nettamente inferiore alla formazione del ...