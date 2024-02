Milan | Cardinale | 'Aperto a potenziali partner arabi Stadio? Non escludo l'Inter No alla Superlega'

Gerry Cardinale , proprietario del Milan , non ha escluso una potenziale collaborazione con l’Inter per il nuovo stadio. NUOVO STADIO – Queste le parole di ... (inter-news)

blitz in Medio Oriente per Cardinale e Furlani per cercare nuovi partner per far crescere il marchio del Milan Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, nei giorni ... (calcionews24)