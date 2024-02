Milan | Bayern pronto all’assalto per Theo Hernandez in caso di addio a Davies

Milan, il Bayern irrompe su Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilrischia di dover resistere alla corte delMonaco per. Stando a quanto riportato da “Sky Deutschland”, i bavaresi potrebbero infatti perdere Alphonso: il 23enne canadese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e questa estate potrebbe passare al Real Madrid. Ecco che in talilvirerebbe sull’esterno rossonero, a sua volta però sotto contratto con ilfino al 2026. Neldi un approdo in Germania,ripercorrerebbe le orme del fratello Lucas che ha giocato con ildal 2019 al 2023. SportFace.