Milan-Atalanta | Pioli | “Partita importante per la classifica Leverkusen? Non ero preoccupato di affrontarlo subito”

Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, valido per la 26^ giornata di Serie A 2023/2024: “Ci aspetta unamoltoper la, per cercare di tornare a vincere dopo la sconfitta di domenica scorsa e perché sotto continuano a fare punti. Sarà difficile perché insieme a noi e all’Inter, l’è la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 10 giornate e sta bene. Credo che ad essere determinante sia la pressione che fai e l’intensità con cui la fai. Capiremo quando è il momento di farlo, in che zona di campo e su quale giocatore. Trovare l’vuol dire trovare un avversario che sta bene e che ci ha sconfitto già due volte. Ma anche noi stiamo bene e cercheremo di far meglio ...

MILAN - Pioli: "Kalulu e Calabria stanno bene": Stefano Pioli fa il punto sugli infortunati del Milan. "Kalulu sta bene, completerà la settimana di lavoro con la squadra. Tomori sta meglio, ma è un pochettino più indietro di Kalulu. Stiamo recupera ... napolimagazine

Milan, Tuttosport assicura: “Pioli ha la cura: difesa più bassa”: Dopo l’impegno europeo, il Milan è pronto a tornare in campo. Domani sera alle 20:45 a San Siro arriva l’Atalanta per la 26esima giornata di campionato. I rossoneri vogliono far bene, soprattutto ... ilmilanista

Da Milan Atalanta la svolta mentale per la rincorsa Champions (e ora un’altra sliding doors nerazzurra): Milan Atalanta tra la redenzione orobica in un passato recente e la possibilità di riaprire i giochi per il terzo posto Per quanto non esistono partite semplici ne difficili, ci sono quei duelli in ... calcionews24