Milan-Atalanta | Pioli | “Kalulu | Calabria e Tomori ecco come stanno”

Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli

MILAN - Pioli: "Non ascolto le critiche": Dimenticare Monza e la sconfitta indolore di Rennes per riprendere la marcia in campionato. Il Milan di Pioli è reduce da due sconfitte esterne in cui ha incassato sette gol, ma per il big match in ch ... napolimagazine

Pioli "Contro l'Atalanta per tornare a vincere": MILANO - "E' una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, Atalanta e Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma ma anch ... laprovinciacr

Pioli Masterchef: "Milan ha ottimi ingredienti". E sull'Atalanta cita Guardiola: Sulle condizioni del suo Milan, Pioli chiarisce: "Ieri abbiamo recuperato, oggi capirò di più sulla condizione della squadra. Kalulu sta bene, parlerà con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po' ... tuttosport