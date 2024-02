Milan-Atalanta | Pioli | “De Ketelaere? Ricordo gli sguardi Maldini…”

Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli

Milan, Pioli allo scoperto su De Ketelaere e chi lo ha bocciato, poi l'ammissione sull'Europa League: Già per due volte in questa stagione, nello scontro tra Milan e Atalanta, ha avuto la meglio la squadra di Gasperini. Ora, per il Milan, sarà importante cercare di sovvertire i pronostici. Le parole ... sport.virgilio

Conferenza stampa Pioli: «Tomori e Kalulu stanno bene. Vogliamo essere protagonisti in campionato e in Europa League»: Notizie Possono partecipare tutti i registrati ad Atalantini.com che dovranno fornire, per ogni partita e nei commenti in calce agli articoli dedicati al concorso che pubblicheremo : – il risultato ... informazione

Pioli: "Calendario Il Milan parla con chi deve parlare e lo continuerà a fare nelle sedi opportune": Tornato dalla trasferta europea sul campo del Rennes, per il Milan è già ora di riprendere il cammino in campionato con la delicata e difficile sfida contro l'Atalanta. In conferenza stampa, il ... tuttomercatoweb