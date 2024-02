"Mi porto addosso graffi e cicatrici…" Samantha De Grenet racconta della sua malattia

(Di sabato 24 febbraio 2024) In una recente intervista,Derivela che nel 2018 ha subito un'operazione al seno a causa di un cancro. La diagnosi ha cambiato per sempre la sua vita

Il giovane che a 18 anni ha ucciso il padre violento si racconta in una puntata di One More Time con Luca Casadei: “Lui ti prendeva dal collo e ti stringeva ... (torino.repubblica)

Il giovane che a 18 anni ha ucciso il padre violento si racconta in una puntata di One More Time con Luca Casadei: “Lui ti prendeva dal collo e ti stringeva ... (torino.repubblica)

Samantha De Grenet: «Tumore al seno scoperto spalmandomi la crema, è stato come ricevere un pugno in faccia»: Ma soprattutto mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima per un tumore al seno scoperto per caso nel 2018. Ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di ... leggo

"Mi porto addosso graffi e cicatrici…" Samantha De Grenet racconta della sua malattia: In una recente intervista, Samantha De Grenet rivela che nel 2018 ha subito un'operazione al seno a causa di un cancro. La diagnosi ha cambiato per sempre la sua vita ... ilgiornale

''Spalmandomi la crema avverto qualcosa di strano'': Samantha De Grenet rivela come ha scoperto il tumore: ''Spalmandomi la crema avverto qualcosa di strano'': Samantha De Grenet rivela come ha scoperto il tumore nel 2018 ... gossip