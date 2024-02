“Mi diceva ‘non vestirti così’ | ‘non dire parolacce’ Non voglio cambiare per compiacere un uomo” | Ema Stokholma e la fine della storia con Madonia

“Mi diceva ‘non vestirti così’, ‘non dire parolacce’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) “L’amore bisogna saperlo dare ma anche ricevere. Io ho capito che non devi maiperché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene se ti metti un pantaloncino corto, se dici una parolaccia o se metti un rossetto troppo acceso”. Emaparlacon Angelodalle pagine di Vanity Fair: “Sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma nonpiùil mio comportamento perun. Io sono una donna libera e non faccio niente di male”. E ancora: “Ci sono anche altre catene che ci mettiamo addosso, come appunto qualcuno che ti dice: non metterti quel vestito, devi essere meno sboccata, non puoi comportarti ...