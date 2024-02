“Messaggi a De Laurentiis?” | Palladino si sbilancia | svela tutto in conferenza stampa

Monza, Palladino: "Grande prova di maturità, lavorare con Galliani è bellissimo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Raffaeleè uno degli allenatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione, può essere lui il prossimo tecnico del Napoli? La stagione del Napoli non è certamente andata come si aspettava. I campioni d’Italia non sono neanche lontanamente riusciti a difendere il titolo conquistato nella passata annata e oggi lottano a metà classifica per provare a risalire la graduatoria e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. A incidere sulla stagione negativa sono certamente state le scelte sbagliate nello scegliere l’allenatore al quale affidare la panchina dopo l’addio di Luciano Spalletti: né Rudi Garcia né tantomeno Walter Mazzarri si sono rivelati i tecnici gusti. Ora Deci riprova con Francesco Calzona, che ha accettato l’offerta azzurra con grande entusiasmo, nonostante l’impresa sia difficile da ...