Meravigliosa Jasmine Paolini a Dubai | la nuova numero 14 del mondo

Paolini trionfa a Dubai: Kalinskaya ko in 3 set

(Di sabato 24 febbraio 2024) In una giornata che entrerà nella storia del tennis italiano,ha trionfato al WTA 1000 di, sconfiggendo Anna Kalinskaya in una finale mozzafiato che si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. Un successo straordinario per l’azzurra, che ha saputo ribaltare un match iniziato in salita, regalando agli appassionati un exploit eccezionale. La partita si è rivelata sin da subito una vera e propria battaglia. Kalinskaya ha iniziato con il piede sull’acceleratore, conquistando immediatamente un break e mettendo in difficoltà. Nonostante un primo set perso, l’italiana ha dimostrato una tenacia e una resilienza ammirevoli, riuscendo a recuperare e a vincere i due set successivi in una rimonta emozionante. Questo incredibile risultato non solo conferma il grande talento di ...

