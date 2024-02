Meloni | Kiev parte nostra casa | va difesa

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) 11.30 "Questa terra è un pezzo dellae noi faremo laper difenderla".Così la premierall' aeroporto Antonov aalla cerimonia per i soldati protagonisti della battaglia di Hostomel, insieme al presidente Zelensky e ai leader degli altri Paesi giunti nella capitale ucraina per il secondo anniversario del conflitto. "Questo posto è simbolo di fallimento di Mosca e dell'orgoglio dell'Ucrainaha detto- e ci ricorda che c'è qualcosa di più forte di missili e guerra:è l'amore per la terra e la libertà".