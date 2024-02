Meloni in Ucraina | “Questa terra è un pezzo di casa nostra E la difenderemo in nome della libertà”

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina - Europa - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) “è une faremo laparte per difenderla”. Sono le prime parolepremier Giorgiaall’aeroporto di Hostomel a nord di Kiev, dove ha preso parte alla cerimonia in ricordo dei soldati ucraini protagonististorica battaglia del 24 e il 25 febbraio 2022. Accanto alla premier il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri leader internazionali giunti nella capitale per il secondo anniversario dell’aggressione russa. Il luogo scelto per la consegna delle onorificenze ai soldati che resistettero durante la battaglia di Hostomel è particolarmente simbolico. Qui – come ha sottolineata la premier che nel pomeriggio aprirà il primo G7 sotto la presidenza italiana – ...