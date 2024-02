Meloni in Ucraina: Amore per la patria più forte dei missili

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista), 24 febbraio 2024 SOTTOTITOLI "Ci sono gesti eroici dell'uomo che hanno cambiato il corso della storia. Uno di questi ebbe luogo qui il 24 febbraio di due anni fa. Qui è iniziata la resistenza continua del popolo ucraino. Il piano di Putin di rovesciare in pochi giorni il governo democraticamente eletto e sostituirlo con un governo fantoccio che rispondesse alle sue istruzioni è fallito. Questo posto è il simbolo del fallimento di Mosca. Questo posto è un simbolo dell'orgoglio ucraino. In questo luogo si respira la storia, e la storia ci ricorda che c'è qualcosa di piùdei, delle bombe, della fame o del freddo, è l'per laper la libertà e volontà di garantire un futuro di prosperità e benessere ai propri figli", le parole di ...

Anniversario guerra in Ucraina, Zelensky incontra Meloni. L'abbraccio all'aeroporto di Gostomel: Ecco l'arrivo di Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen, Trudeau e il presidente di turno della Ue, il premier belga De Croo all'aeroporto di Gostomel, in Ucraina, in occasione del secondo anniversario ... ilgiornale

SOTTOTITOLI Meloni in Ucraina: Questa terra è un pezzo della nostra casa: Ci hanno anche difeso. Hanno lottato per darci la possibilità di essere qui oggi per dire che questa terra è un pezzo della nostra casa e che faremo la nostra parte per difenderla", le parole di ... ilgiornale

Meloni a Kiev: Ucraina combatte anche per nostra libertà, Italia c'è: Kiev, 24 feb. (askanews) - A fianco dell'Ucraina "l'Italia c'è, questo penso che si veda, a maggiore ragione adesso come presidente del G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a m ... libero