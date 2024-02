Meloni è arrivata a Kiev per presiedere il G7 sull’Ucraina Prima tappa l’incontro con Zelensky video

Ucraina, Meloni arrivata a Kiev in treno con Von der Leyen, De Croo e Trudeau: incontra Zelensky e presiede il

(Di sabato 24 febbraio 2024) La premier Giorgiada dove – a due anni esatti dall’inizio dell’invasione russa – terrà laconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr. A bordo di un treno partito dalla stazione di Przemysl, nel sud-est della Polonia, e dopo oltre 10 ore di viaggio a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino,è giunta nella capitale ucraina.per il G7 Con lei hanno viaggiato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, presidente di turno del Consiglio Ue, e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Con il premier canadese avrà un bilaterale nell’ambito di una visita in Canada il 2 marzo, il giorno dopo ...

