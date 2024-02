Meloni a Kiev | Italia-Europa-G7 avanti al fianco Resistenza Ucraina

Meloni in prima linea sull'Ucraina presiede a Kiev il G7 con Zelensky

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “Che l’, l’e l’Occi- dente devono continuare ad essere aldi, perché difendere l’non vuol dire amare la guerra, ma esattamente il contrario. Vuol dire allontanare la guerra, tutelare il nostro interesse nazionale e impedire che il sistema interna- zionale fondato sulle regole vada definitivamente in frantumi. Non conviene a nessuno, a noi europei per primi, un mondo nel quale vige il caos e non la forza del diritto”. Lo afferma la premier Giorgia, in arrivo ada presidente del G7 insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, al premier belga presidente di turno del Consiglio Ue Alexander De Croo e al premier canadese Justin Trudeau per incontrare il presidente ucraino ...