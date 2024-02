Meloni a Kiev | Questa terra è un pezzo della nostra casa e la difenderemo

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina - Europa - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista), 24 febbraio 2024 "Unione europea e occidente tutto sono qui per celebrare un atto di amore, perchè gli ucraini qui hanno difeso ciò che amavano e facendo questo hanno difeso anche tutti noi, hanno combattuto per darci la possibilità di esser qui oggi e per dire cheè une noi faremo laparte per difenderla". Così la presidente del Consiglio Giorgiaparlando alla cerimonia, in ricordo dei caduti ucraini, all'aeroporto di- Hostomel teatro il 24 febbraio del 2022 del primo blitz delle forze di invasione russe. "Da quella battaglia sono passati 730 giorni - ha detto- e per 730 giorni gli ucraini ci hanno ricordato che ...