Meloni a Kiev per il vertice G7 sul sostegno all’Ucraina

Meloni in Ucraina, presiederà G7 da Kiev nel secondo anniversario dall’inizio della guerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb – Oggi il presidente del Consiglio Giorgiasarà anel secondo anniversario dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina. Nel pomeriggio si terrà la riunione del G7, la prima sotto la presidenza italiana.per ilG7è arrivata in treno questa mattina nella capitale ucraina, con lei Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio e presidente di turno del Consiglio Ue, e anche il primo ministro canadese Justin Trudeau. Il primo appuntamento sarà la cerimonia all’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, durante la quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky consegnerà le onorificenze militari ad alcuni soldati superstiti della battaglia di Hostomel. Alle 13:30 (ora ...

