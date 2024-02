Meloni a Kiev per il G7-spot con Zelensky: “L’Ucraina è casa nostra, la difenderemo”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Giorgiaè aper il primo G7 sotto la presidenza italiana. La premier ha scelto la capitale ucraina, in occasione del secondo anniversario della guerra, per una passerella cominciata già all’alba: poco dopo le ore 6 è arrivata a destinazione in treno in compagnia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del primo ministro belga e presidente del Consiglio Ue Alexander De Croo e del primo ministro canadese Justin Trudeau. Alle ore 16presiederà auna riunione in videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo G7, in cui è previsto anche l’intervento del presidente ucraino, Volodymyr. Inoltre, ci sarà la firma dell’accordo di sicurezza Italia-Ucraina, l’intesa decisa dai Paesi del G7 al vertice Nato di Vilnius: un’intesa decennale che, stando alle ...