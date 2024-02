Meloni a Kiev | l’Ucraina è parte della nostra casa e la difenderemo

Giorgia Meloni a Kiev per la riunione del G7 a presidenza italiana sull'Ucraina - Europa - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella capitale deli 7 premeranno, nella dichiarazione finale, per un ulteriore inasprimento delle sanzioni contro Mosca

«L'Ucraina è un pezzo della nostra casa e faremo la nostra parte per difenderla». Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni , all’aeroporto di Antonov - Hostomel ... (gazzettadelsud)

«L’Italia c’è, questo penso che si veda e ci sarà a maggior ragione come presidente del G7. Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, ... (open.online)

Giorgia Meloni in visita a Kiev nel giorno del 2° anniversario dall'inizio della guerra con la Russia di Vladimir Putin. Il punto stampa del premier. (liberoquotidiano)

Vertice G7 a Kiev con Giorgia Meloni, il racconto dell'inviato del Tg la7: La premier Meloni è a Kiev per il suo primo G7 nel secondo anniversario dell' invasione russa dell' Ucraina. La Premier è arrivata nella capitale ucraina in treno con la presidente della commissione ... tg.la7

G7 a Kiev, la cerimonia all'aeroporto Antonov con Zelensky: Kie, 24 feb. (askanews) - Nel giorno del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina si è svolta una cerimonia all'aeroporto Antonov - Hostomel, vicino a Kiev a cui hanno partecipato insiem ... libero

Macron non è al G7, "placa" i trattori: 12.45 Macron non è al G7, "placa" i trattori Il presidente francese Macron non par- tecipa alla videoconferenza del G7 presieduto dalla premier Meloni a Kiev. Viene sostituito dal ministro degli Este ... servizitelevideo.rai