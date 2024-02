Meloni a Kiev a due anni dall’inizio della guerra

Due anni dopo l'invasione dell'Ucraina: la guerra continua. Premier Meloni arrivata a Kiev per il G7 - Aggiornamento del 24 Febbraio delle ore 07:27

Ucraina, il G7 si riunisce nell'anniversario dell'invasione russa: AGI - Vertice straordinario del G7 domani pomeriggio alle 16 in occasione del secondo anniversario della invasione russa dell'Ucraina. I leader si riuniranno in video collegamento per ribadire l'impeg ... msn

Ucraina A due anni dalla guerra, Meloni presiede il vertice del G7 da Kiev: Sarà la cattedrale di Santa Sofia di Kiev il luogo da dove la premier italiana Giorgia Meloni si collegherà per il G7 in videoconferenza (alle 16 svizzere). La presidente del Consiglio italiana, ... bluewin.ch

Giorgia Meloni a Kiev in segreto con von der Leyen, il G7 e l'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina: Giorgia Meloni si è recata a Kiev in segreto con Ursula von der Leyen e altri leader mondiali per il G7 nel secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina ... notizie.virgilio