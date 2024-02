Medio Oriente | iniziati i colloqui a Parigi su rilascio ostaggi

Antony Blinken visiterà di nuovo alcuni Paesi nel Medio Oriente

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sonoi negoziati suldegliisraeliani detenuti a Gaza: come riporta il Times of Israel, citando fonti vicine ai, il responsabile dei servizi segreti israeliani ha incontrato separatamente i rappresentanti di Egitto, Qatar e Stati Uniti. "Ci sono segnali di ottimismo sulla possibilità di fare progressi verso l'avvio di una trattativa seria", hanno spiegato le fonti; da parte di Hamas si attende l'esito dei negoziatini.I mediatori hanno intensificato gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza per cercare di evitare l'avvio di un'operazione nella città di Rafah, dove si trova oltre un milione di rifugiati palestinesi. Israele intende procedere con l'attacco se non verrà raggiunto un accordo in breve tempo sul ...