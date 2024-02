Medicina, fissate le sedute per i test d'ingresso alla facoltà

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Due sessioni - maggio e luglio prossimi - con possibilità per i candidati di partecipare a entrambe. Svolgimento in presenza ed erogazione della prova in formato cartaceo, composta da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7.000 quesiti. Procedura di iscrizione alle prove e successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale esclusivamente in modalità on line. Questi i contenuti più rilevanti del decreto ministeriale che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ine chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria per l'anno accademico 2024/2025, firmato oggi dal ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Il Ministero sta lavorando a una riforma organica, così da superare, già dall'anno ...

