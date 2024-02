Mattia Aguzzi tra gli eroi quotidiani nominati da Mattarella Prese al volo una bimba che precipitò da un balcone

Torino, salvò bambina caduta dal quinto piano, Mattia Aguzzi premiato da Mattarella con onorificenza al Merito

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito trenta onorificenze al merito ad altrettante persone che si sono distinte per il lorosmo, per la vita dedicata alntariato, l’impegno in favore della legalità, dell’inclusione e contro la violenza di genere. Tra loro c'è...