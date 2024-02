Mattarella richiama Piantedosi | “L’autorevolezza non si misura sui manganelli” La politica plaude | Meloni in silenzio

Mattarella richiama Piantedosi: "L'autorevolezza non si misura sui manganelli, usarli contro i ragazzi è un fallimento"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Presidente della Repubblica Sergiointerviene sulla scia delle violenze avvenute durante le manifestazioni studentesche, stigmatizzando l'uso deida parte delle Forze dell'Ordine. "L'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non sisuima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi iesprimono un fallimento", si legge in una nota del Quirinale. L'articolo .

