Mattarella e i 30 ?eroi? quotidiani | ecco chi sono | c?è anche Mattia Aguzzi che prese al volo la bambina precipitata dal balcone L' elenco completo

Mattarella e i 30 “eroi” quotidiani, ecco chi sono: c’è anche Mattia Aguzzi che prese al volo la bambina prec…

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , come ogni anno ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della ... (calcioweb.eu)

Nella lista anche persone che lavorano con la disabilità e nelle carceri. E Nicolina Parisi, 82 anni, che mise a disposizione la tomba di famiglia per le ... (repubblica)

Sergio Mattarella , ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a ... (gazzettadelsud)

Mattarella e i 30 “eroi” quotidiani, ecco chi sono: c’è anche Mattia Agussi che prese al volo la bambina precipitata dal balcone: Sono in tutto trenta i nuovi “eroi” civili insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Tutti cittadine e cittadini che si sono ... msn

Un'anziana di Cutro tra gli "eroi" insigniti dal Presidente della Repubblica: Nicolina Parisi, 82 anni, ha offerto la propria tomba di famiglia per ospitare le salme dei migranti deceduti dopo il naufragio ... rainews

Dall’uomo che salva la bimba caduta da balcone alla docente a sostegno dei detenuti. Le 30 onorificenze al Merito della Repubblica: Il Presidente Sergio Mattarella ha conferito, come da tradizione annuale, 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per il loro impegno in ... orizzontescuola