Mattarella e i 30 ?eroi? quotidiani | ecco chi sono | c?è anche Mattia Aguzzi che prese al volo la bambina precipitata dal balcone L' elenco completo

Mattarella e i 30 “eroi” quotidiani, ecco chi sono: c’è anche Mattia Aguzzi che prese al volo la bambina prec…

Nella lista anche persone che lavorano con la disabilità e nelle carceri. E Nicolina Parisi, 82 anni, che mise a disposizione la tomba di famiglia per le ... (repubblica)

Sergio Mattarella , ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a ... (gazzettadelsud)

Fra i 30 "eroi" del Presidente Mattarella anche Luca Lotto: Il valdostano è fra le cittadine e i cittadini cui il Presidente della Repubblica "motu proprio" conferirà le onorificenze al valor civile ... rainews

A Scampia due “eroi del quotidiano” di Mattarella: Sono in tutto trenta i nuovi 'eroi' civili insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Tutti cittadine e cittadini che si sono ... napoli.repubblica

Dall’uomo che salva la bimba caduta da balcone alla docente a sostegno dei detenuti. Le 30 onorificenze al Merito della Repubblica: Il Presidente Sergio Mattarella ha conferito, come da tradizione annuale, 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per il loro impegno in ... orizzontescuola